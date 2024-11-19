Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporuna göre, 19-25 Kasım 2024 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Havanın bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu; cuma, cumartesi, pazar günü de parçalı bulutlu ve çok bulutlu; pazartesi günü de az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.