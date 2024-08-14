GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Partinin kurultay süreci ile ilgili bilgiler veren Kutay, kurultay tarihi alındıktan sonra ilçe kongrelerinin başladığını belirterek, ‘bazı örgütlerde seçim gerçekleşti, bazılarında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Demokratik bir şekilde bu süreci yaşadık ve yaşıyoruz. UBP her anlamda demokrasi örneği sergileyen bir partidir. Kazanan yine UBP olacaktır” diye konuştu.

“UBP konuşuldukça güçleniyor”

Muhalefetin UBP kurultayıyla ilgili söylemlerine de değinen Kutay, “Muhalefet UBP’nin gündemde olmasını istemiyor çünkü UBP konuşuldukça güçleniyor. En büyük parti UBP’dir” diye konuştu.

“Üstel diyoruz, istikrar diyoruz”

“Sayın Başbakanımızın dik ve kararlı duruşu bizi geleceğe daha güvenle bakacak hale getirdi” diyerek sözlerine devam eden Kutay, şunları söyledi:

“Belediyeler Reformu geçti, çok yakında fiyatların denetimi ile ilgili bir yasa da Meclis’ten geçecek, ithal etin gelmesi vs. bunların hepsi Sayın Başbakanımızın dik ve kararlı duruşu sayesinde gerçekleşti. Biz de bu reformların devamı için Sayın Üstel ve istikrar diyoruz”