Türkiye Deniz Ulaştırması ve Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ok, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan Filo Jet’in geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ok, “Hatay Büyükşehir Belediyesi bu gemiyi alıyor” iddiasının doğru olduğunu ancak konunun eksik aktarıldığını belirterek, geminin 2000 yılında Fransa’da yapıldığını, 2004 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını ve kiralandığını söyledi.

Geminin daha sonra Kıbrıs’a gidip gelebileceğine yetkili otoritelerce karar verildiğini belirten Ok, bu kararın ardından geminin Antalya Büyükşehir Belediyesi kimliğiyle Kıbrıs’a sefer yaptığını aktardı.

Ok, geminin dönüşte rıhtımda iskeleye çarptığını ve bugün kazaya neden olduğu belirtilen sol kızağının kırıldığını söyledi. Kırılmanın ardından geminin tamir edildiğini ifade etti.

Bülent Ok, sol kızağın kırılması ve tamir edilmesi arasında 7 yıl geçtiğini, geminin bu süre boyunca beklediğini kaydetti. Geminin daha sonra Silifke İcra Dairesi eliyle satıldığını belirtti.

Satışın ardından geminin Yunanistan’a gittiğini ve burada 2 yıl müşteri aradığını söyleyen Ok, 2 yılın sonunda yeniden Türkiye’ye getirildiğini aktardı.

Ok, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin gemide inceleme yaptıktan sonra, geminin İskenderun Arsuz Limanı’ndan çıkıp Kıbrıs’a gitmeye uygun olmayacağına karar verdiğini ve bu nedenle gemiyi almaktan vazgeçtiğini ifade etti.