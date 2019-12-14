2020'de burcunuzu neler bekliyor?

Yeni yılda uzun zamandan beri hayatımızda meydana gelen köklü değişimlerin getireceği sonuçları somut biçimde gözlemleyeceğiz. Her burç için tarih adeta baştan yazılacak. Zira sene ortasında Güneş ve Ay tutulmaları Oğlak ve Yengeci terk ederek, İkizler ve Yay aksına geçerken; zamanın efendisi gökyüzünün baş öğretmeni Satürn, Oğlak’taki yolculuğunu sonlandırıp, 3 yıl boyunca Kova Burcu’nu mesken tutacak. Diğer yandan şans, fırsat, bolluk ve bereket dağıtan Jüpiter de bir yıl boyunca geleneksel çizgiyi korumak adına toprak burcu olan Oğlak’a misafir olacak. Gökyüzünün bilge keşişi Jüpiter özellikle, Toprak ve Su burçlarına, gerek özel gerek iş hayatıyla beraber gayrimenkul ve inşaat sektöründe değerli fırsatlar sunacak. Sosyal gezegenler adını verdiğimiz Satürn ve Jüpiter’in Zodyak’taki değişen konumu, 20 Aralık 2020’de 0 derece Kova’da buluşmalarıyla tarihin hatırlayacağı pek çok ihtimali, somut gerçeğe dönüştürecek. Genel anlamda finansal değerlerimize kararlılıkla sahip çıkmamız gereken, tozlu topraklı yollardan geçeceğimiz bir yıla adım atacağız. Fakat akıllıca verilen her mücadelenin ardına bir başarı hikayesi yerleştirerek, sonunda gurur duyacağımız bir hedefe ulaşabiliriz.

Bu yıl, Hava grubu olan Kova, İkizler, Terazi ikili ilişkiler ve kariyer hayatlarında önemli kararlar alırken özellikle Mayıs, Haziran ayları arasında dualitelerin ortasında kalarak, son kararı vermekte zorlanacaklar. Ama bu durum kendilerine 2021-2023 yıllarında olumlu gelişmeler taşıyacak. Gruplar içindeki bireysel kimliklerinin gücünü net bir şekilde ortaya koyduklarında önlerindeki her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekler.

Koç, Aslan ve Yay’dan oluşan Ateş Grubu’nda ise hiç bitmeyen dinamo enerjisi, havaların yüksek performansıyla özellikle yaz aylarında adeta bir yangına dönüşecek. Geleneksel kazançlarını değiştirip aileden kalan mal varlıklarını satıp, yurt dışında yeni yatırım fırsatlarının arayışına girişecekler. Fakat heyecan ile risk alarak aldıkları yeni kararları, 10 Eylül-15 Kasım arasında yönetmekte zorlanabilirler. Bu tarihlerde ikili ilişkilerde tartışmalar, öfkelenmeler gündeme gelebilir. Bu dönemi, sakin kalarak ve öz güvenlerinin gücüne inanarak daha kolay atlatmalılar.

Oğlak, Boğa ve Başaklar ise temkini elden bırakmayan müthiş üçlü olarak astroloji tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış olsalar da “hayattaki tek değişmeyen şey değişimin kendisidir” sözünün savunucusu haline gelebilirler. Özellikle 2019 Aralık ve 2020 Ocak ayında, geçmişten gelen malvarlıklarını daha yeni ve farklı yatırımlara dönüştürebilirler. Hayatlarına girecek yeni insanlar ya da gruplarla global dünyanın farklı ülkelerinde, yeni ufuk çizgilerine yönelebilirler. Asla bırakmam dedikleri vatanlarındaki hayatın yanı sıra aileleriyle birlikte başka ülkelerde de yeni yaşamlar kurmak isteyeceklerdir.

Koç Burcu: Yeni yılın ilk ayından itibaren iş hayatlarında köklü değişimlere hazır olmalılar. Üst yöneticilerde değişim, seyahati fazla farklı bir alanda çalışmaya başlamak ya da ev hayatlarında kalıcı değişimler gündeme gelebilir. Partnerle ilişkilerde son derece aktif bir yıla adım atacaklar. Mayıs’tan sonra Kasım ayına kadar, aşk hayatlarındaki ahengi korumak için ekstra çaba harcamak zorunda kalabilirler. Belki de karşılıklı fayda vermeyen birliktelikleri sonlandırmaları kendileri için daha doğru olacak. İlkbahardan sonra yurt dışı ile ilişkiler, akademik konular, hukuki meseleler, tanıtım ve pazarlama konularıyla haşır neşir olabilirler. Yeteneklerini ortaya koymak için bu yılı iyi değerlendirmeliler. Maddi konularda Ocak sonundan itibaren sürpriz kararlar alıp, ortaklıklar dahilinde toprağa yatırım yapabilirler. Mart ayında maddi kazançlarında artış meydana gelecektir. Son derece dinamik, sportif becerilerin artığı bir yıl onları bekliyor olacak.

Boğa Burcu: Yeni yıla, uzun zamandan beri devam eden aileye ait mal varlığı ile ilgili sorunların önemli kısmına çözüm bularak girebilirler. Yılın ilk döneminde aniden doğanın içinde bulunan güzel, rüstik bir eve sahip olmaları mümkün. Uluslararası alanda sonlanan iş anlaşmalarının yerine yeni projeler gündeme gelecektir. Yurt dışına taşınmak isteyen Boğa’lar bu yıl bu büyük değişimin zorunlu kıldığı kuralları yerine getirmek için fazla çaba harcarlar. Mayıs ayından itibaren para alanınızda 18 ay sürecek Güneş ve Ay Tutulmalarının etkisiyle, maddi kazançlarına iniş, çıkışlar yaşayabilirler. Yabancılarla ortaklıklar gündeme gelebilir. Eğitim, tanıtım, organizasyon işlerinden ekstra gelir elde edilebilir. Yılın son 3 ayında çalışma tempoları çok artacağı için migren, yüksek tansiyon, sinüzit gibi stres kaynaklı rahatsızlıklara karşı duyarlı olabilirler. İlkbaharla birlikte bir sanatsal faaliyete hobi olarak başlamak Boğaları ruhen rahatlatır. Fırsat buldukça, aromaterapili masaj yaptırmalı, beslenme ve uyku düzenlerine özen göstermeliler.

İkizler Burcu: 2020’de on yılda bir kendilerini ziyaret eden Güneş ve Ay Tutulmalarını misafir ederek giriyorlar. 2015 yılından beri İkizleri zorlayan konuların artık bir sonuca ulaştığı bu yıl, evlilik, boşanma, ortaklık kurma ya da sonlandırma, iki hanede yaşama, iki farklı işle uğraşma gibi temaların şekillendiği bir dönemden geçecekler. Dualite yaratan durumlar bu burcu en çok 13 Mayıs-26 Haziran arasında zorlayacaktır. Bu tarihlerde akıllarını karıştıran ikinci bir kişi hayatlarına girebilir. Bu dönemde kalıcı kararlar almak, maruz kaldıkları dedikodulara kulak asmak kendileri için pek doğru olmayacaktır. Kitap yazmak, medyada ses getiren projelere imza atmak, konuşma becerileriyle çevrelerinin takdirini kazanmak için bu yıl ellerine birden çok fırsat geçecektir. Bu durumu iyi değerlendirmeli, kısa süreli iş bağlantılarını kalıcı çalışmalara dönüştürmeliler. Sonbaharda miras ya da eşin kazancıyla elde ettikleri gelirle, bir toprak, yeşil alan manzaralı bir ev ya da ofis satın alabilirler.

Yengeç Burcu: 10 Ocak’ta yönetici gezegenleri Ay tutulmasıyla seneye güçlü bir başlangıç yaparak giriyorlar. İkili ilişkilerde iki yıldan beri gösterdikleri çabanın ve üstlendikleri sorumlulukların hakkını verdiklerini, bu tutulmayla herkese gösterebilirler. Artık kendileri için yaşamayı ön plana alacakları bir olgunluk döneminden geçtiklerini söylemek hiç yanlış olmaz. Bugüne kadar ailelerinin ve sevdiklerinin önceliklerini gözetseler de, artık bireysel isteklerini ön plana almak isteyeceklerdir. Bu kararları iş hayatındaki yöneticilerle olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Mayıs ayından sonra gündelik hayatta çoğalan sorumluluklar, artan iş yükü nedeniyle kendilerini ruhen zayıf hissedebilirler. Ayrıca iş arkadaşlıklarından ciddi aşklar doğabilir. Bol seyahat ya da ofisten çok dış mekanlarda zaman harcayarak vakit geçirmek söz konusu olacaktır. Sinir sistemi ve kalça eklemleri yaşamın yoğun temposundan dolayı hassas olabilir. Temmuz ayında gerçekleşecek olan son Güneş tutulmasıyla yazlık almak ya da satmak, yeni bir ev ya da yuva kurmak, su kenarındaki alanlara yatırım yapmak isteyebilirler. Sene sonunda güçlü kişilerle ortaklıklar gündeme gelebilir.

Aslan Burcu: Sanki yeni yıla ofislerini taşıyarak ya da yeniden dekore ederek giriyorlar. Aslanlar bazı mesai arkadaşlarıyla yollarını ayırabilirler. Sağlık konusunda, omurga, kemikler, dişler veya diz hassas olabilir. Uzun süreli tedaviden olumlu sonuçlar elde edilebilir. Mart ayında evlilikle ve ortaklık yapılarında bir anda ortaya çıkan ciddi sorumluluklar karşısında ilk başta zorlansalar da ardından başarı elde ederler. Mayıs ayında başlayacak olan İkizler ve Yay aksındaki Güneş ve Ay tutulmaları sayesinde yeni arkadaşlar ve grupların arasına dahil olunabilir. Bir yabancıya ya da yurt dışında yaşayan birine gönüllerini kaptırabilirler. Bu yıl spekülatif işlerden gelir elde etmenin yanı sıra arabuluculuk ya da komisyon üzerinden yürütülen projelerden fayda elde edebilirler. Şans oyunlarına itibar edilmemeli, kısa vadede gelen kazançlarda kayıp yaşayabilirler. Çocuklarının eğitim hayatını planlamak ve onlara sağlam bir gelecek hazırlamak için çaba sarf edecekler. Sonbaharda hukuki konularda bir kayıp gündeme gelebilir. 10 Eylül-15 Kasım arasında seyahat, yurt dışı bağlantılı toplantı organize etmekten kaçınmaları doğru olur. Sene sonunda teknoloji, telekomünikasyon, havacılık gibi yeni bir sektörde çalışmak gündeme gelebilir.

Başak Burcu: Son iki yıldır aşk, romantizm, çocuk ve yatırımlar alanında yaşadıkları zorlanmalar bu yıl Başaklara, şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter sayesinde ödül getirebilir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkisinde daha fazla destek görecekleri bir yıla adım atıyorlar. Sevdikleriyle sürtüştükleri konuları artık sonlandıracak ve birbirlerine karşı daha anlayışlı olmayı deneyecekler. Eski bağnaz düşüncelerden sıyrılıp, yeniye cesaretle adım atmak, onlar için adeta bir misyon haline gelebilir. Aileden kalan yatırımları faaliyete geçirmek için uygun zamanlardan geçecekler. Şubat ayının ilk yarısında ortaklarıyla bir yatırıma girmeyi planlayabilirler. İkili ilişkilerde yaşadıkları belirsizlikler, bu yılın ilk yarısında netlik kazanmaya başlar. Uzak ülkelere yatırım yaparak taşınmak isteyebilirler. Farklı bir ülkede bir hane daha kurabilirler. Kafalarında yeni yıl hedeflerine ait birden çok fikir uçuşmasına rağmen, hangisine öncelik vermek konusunda Mayıs-Haziran aylarında kararsız kalabilirler. Sene sonuna doğru çalışma ortamlarında yeni nesil teknolojik ürünlerle donatılmış bilgisayar programlarından yararlanacaklar. Sinir ve dolaşım sistemleriyle ilgili hassasiyet yaşayabilirler.

Terazi Burcu: Senenin ilk ayında Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması sayesinde ev ve iş ortamında zorunlu değişimleri hayatlarına adapte edecekler. Ailenin ortak olduğu mal varlığında satışlar, hisse paylaşımları gündeme gelebilir. Kendilerine ait olan hakkı almak için kardeş veya yakın akrabalarla bir mücadeleye girmek zorunda kalabilirler. Fikir ayrılıkları karşısında zorlansalar da adalet en sonunda yerini bulacaktır. Mayıs ayında İkizler ve Yay aksında meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmalarının etkisiyle bir anda dünyanın öbür ucundaki bir yerinde yeni yaşama başlamanın gereklerini yerine getirmek için kolları sıvarlar. Teraziler kökten değişimlerden korkmadan iler atılma ve meyvelerini toplama zamanında olacaklar. Sene sonunda eski düzen sona erip, yeni yaşantılarının heyecanını kucaklayabilirler. Partnerle olan ahenk ve uyumu korumak için 10 Eylül-15 Kasım arasında zorlanabilirler. Bu dönemde tartışma ortamlarından kaçınmalı, bireysel keyif alacakları konuları hayatlarına hızlı bir şekilde dahil etmeliler. Mart ayında hayatlarına önceden dost oldukları bir kişi girebilir. Çocuk sahibi olmak ya da bir hobiden kazanç elde etmek mümkün olacaktır. Tüp bebek, yumurta dondurmak gibi işlemlere başvurmak için uygun bir dönemde olacaklar.

Akrep Burcu: Bu sene kazanç şeklinizi değiştirmeye hazır olmalısınız. Zira Mayıs ayında İkizler ve Yay burcuna geçecek olan Güneş ve Ay tutulmaları size yaptığınız işten vazgeçip, yeni kazançların kapısını açabilir. Kardeş ve yakın akrabalarla yeni bir iş kurmak için yılın hemen ilk ayı harekete geçebilirler. Seyahati bol bir konu hayatlarıa hızlı bir şekilde girebilir. Eğitim, lojistik gibi alanlarda finansal danışmanlıklar verebilir, önemli uluslararası organizasyonları yönetebilirler. Yurt dışında yaşayanlar ülkeye geri dönmek isterken, ülkedekiler de uzaklara taşınmayı deneyeceklerdir. Kardeşle beraber ortak paylaşımları ayrıştırmak ve herkesin özel alanını belirlemek önemli olur. Sene sonunda yeni bir üç yıllık serüvenin kucağına atılmak için farklı bir eve taşınmak gündeme gelecektir. Aile büyüklerinin kronik hastalıklarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Dolaşım sistemi ve kalp kontrolleri önemli olacaktır. Evden bir iş yürütmek de gündeme gelebilir.

Yay Burcu: Aralık ayında bir yıldır misafir ettikleri yönetici gezegen Jüpiter’i Oğlak burcuna gönderdiler. Bu şekilde bir yıldır cesaretle ektikleri tohumların aynı 2008 yılındaki gibi hasadını toplayacakları yeni bir yıla adım atıyorlar. İş ve özel hayatlarında mücadelesini verdikleri her türlü zorlu kararın yeniyle kucaklaştığını gözlemleyecek, hayatlarına yansıyan kalıcı değişimleri almayı başaracaklar. Belki artık kurumsal hayata veda edip, tek başlarına kanatlanarak uçma vakti geldi. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, kendi işini kurmak, ev almak veya satmak konuları gündeme gelebilir. İş hayatında kurumsal yapılarla ilgili olan bağlarını güçlendirebilirler. Nakit akışlarını daha üst çizgiye taşıyabilirler. Mayıs ayından itibaren 18 ay boyunca misafir edecekleri Güneş ve Ay tutulmalarının etkisiyle ikili ilişkilerde ani değişikliklere açık olacaklar. Özellikle 13 Mayıs-26 Haziran arasında var olan ilişkiye nokta koyup hemen ardından yeni döneme yelken açabilirler. Birden çok iş projesi kapılarını çalsa da hepsinin kalıcı olması mümkün olmayabilir. Sene sonunda dünya üzerinde doğacak olan yeni bir akımın ilk öğrencilerinden olmaya aday olup yurt dışı eğitimlerine kayıt yaptırabilirler. Bir öğrenme sürecinin içine girmek onlar için yılın en keyifli açılımı olacaktır.

Oğlak Burcu: Oğlaklar, Aralık ayında bir yıl boyunca şans, fırsat, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’i ağırlamak için evinizin kapısını sonuna kadar açıyorlar. 2008'lerden beri meydana gelen köklü değişimlerin artık hasadını toplamayı fazlasıyla hak ettiler. Belki tası tarağı toplayıp, bunca yıldır kazandıkları edinimleri daha bilge bir bakış açısıyla değerlendirmek için, sakin bir sahil kasabasına taşınmaya karar verecekler. Kitap yazmak, online eğitim vermek, ikili ilişkilerde mevcuttan vazgeçerek kalıcı yeni kararlar almak için bu sene başlama düğmesine basmaları gerekiyor. Adeta yaşam tecrübesi fazla olan birinin kulaklarına fısıldadıkları ile bir ok gibi ileri fırlamaya hazırlar. 13 Mayıs-26 Haziran arasında günlük rutin hayatlarındaki fazla koşturmaca çok fazla yorulmalarına neden olabilir. Mesai arkadaşlarıyla aralarındaki çıkan anlaşmazlığı sağduyuyla çözmeye önem vermeliler. Sene sonunda ortak oldukları bir iş projesi gelecek üç yıl içinde umduklarından fazla gelişme gösterebilir.

Kova Burcu: Aralık ayında Oğlak burcuna geçen Jüpiter, Kovalara yeni inanç sistemleri, kolektif bilinç sıçramaları, sezgisel güçlerini artırmak gibi derin konuların kapısını aralıyor. Baş öğretmen zamanın yöneticisi Satürn’ü de misafir etmeye hazırlandıkları bu yılda gerek özel gerekse kariyer hayatlarında top yekün değişime hazır olmalılar. Bazen kendilerini kalabalıkların ortasında bile yalnız hissetseler de topluma faydası dokunacak büyük projelere imza atabilirler. Bu yıl iş yerinde hiç ummadıkları kişilerden önce engel sonra destek görebilirler. Rüyalarını reel hayatla buluşturmak için 2020’yi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Eklem, kemik, omurga ve diş sorunları bir süre başlarını ağrıtabilir. Sanki bu yıl, cismen olmasa da ruhen kendilerini destekleyen güçler sayesinde kişisel güvenlerini artıracak bir döneme geçecekler. Bu yüksek enerjiyi pozitif kullanmalı, hayatın anlamını yüzeyde değil daha derinlerde aramalılar. Bu sene Kovalar, dünya üstünde çığır açacak bir akımın ilk temsilcilerinden olmaya adaylar.

Balık Burcu: Aralık ayında şans, fırsat, bolluk ve bereketi simgeleyen yönetici gezegeniniz Jüpiter bir yıl boyunca Oğlak burcundaki seyahatini başlattı. 2018 den beri kariyerlerinde ve toplum önünde daha güçlü bir kimlik kazanmak için sarf ettikleri çabaların artık ödülünü alabilecekler. Gelecek hayatınızla ilgili daha olumlu ve kalıcı kararlar almak üzere bir arkadaşlarının desteğiyle ciddi bir yatırıma adım atabilirler. Balıklar, dostlarıyla ortak bir arazi almak, yurt dışında gayri menkul yatırımları başlatmak, organik tarım gibi farklı bir iş koluna adım atmak için bu sene harekete geçebilirler. Yeni insanlarla tanışarak yıllardır değiştirmek istedikleri hayatlarına farklı bir soluk katmak şansı elde edecekler. Özellikle Mayıs ayından sonra İkizler ve Yay burcunda başlayacak olan Güneş ve Ay tutulmaları, onlara gerek hane gerekse dış dünyada yüksek bir hareketlilik katacak. Bu dönemi kaçırmadan tüm yeniliklere ayak uydurmayı başarmalılar. Tüm bunların yanı sıra sanatsal faaliyetlerle, eğitim ve öğretim yoluyla haşır neşir olabilirler. Diğer yandan uzun yıllardan beri hayallerini süsleyen işe, adım atma cesaretini elde edebilir ya da hayatlarının akışını değiştirecek bir insanla tanışabilirler. Bu kişi yılların deneyimine sahip kimliğiyle Balıklara önemli bir destek sağlayacaktır.

Tüm burçlar için adım atılacak başlangıçlar, sözleşmeler, alım-satımlar, ortaklıklar için uygun olmayan tarihleri aşağıdaki şekilde hemen ajandanıza not etmelisiniz. Zira bu dönemlerde atılan adımlar uzun vadede sorunlu ya da aksayarak ilerleme kaydedecektir.

Merkür Gerilemesi:

17 Şubat-10 Mart (Balık burcu)

18 Haziran-13 Temmuz (Yengeç burcu)

14 Ekim-3 Kasım (Akrep Burcu)

Venüs Gerilemesi:

13 Mayıs-26 Haziran (İkizler burcu)

Mars Gerilemesi:

10 Eylül-15 Kasım (Koç burcu)

Ay ve Güneş Tutulmaları:

Güneş Tutulması: 26 Aralık 2019 (Oğlak burcu)

Ay tutulması: 10 Ocak 2020 (Yengeç burcu)

Ay Tutulması: 5 Haziran 2020 (Yay burcu)

Güneş Tutulması: 21 Haziran 2020 (Yengeç burcu)

Ay Tutulması: 5 Temmuz 2020 (Oğlak burcu)

Astrolog Nigar Bostan/ NTV