Bu hafta sizleri neler bekliyor?

14-20 Kasım haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta daha sakin bir hafta bekliyor. Bir süredir devam eden sert iletişimler ve tatsız sürprizler biraz uzaklaştı. Kendinizi daha hafiflemiş ve özgür hissedeceksiniz. Geçtiğimiz günler ay boyunca hissedilen kafa karışıklığını, bunalımı ve belirsizliği başka bir huzursuz zirveye taşıdı. Bu etki, gelecek yılın başlarında etkisini sürdürecek, bu nedenle yavaşlamak ve hissettiğiniz endişe ve endişelerin muhtemelen geçici olduğunu hatırlamak en iyisidir. 14-20 Kasım haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

14-20 KASIM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Bir parçanız Paris'e son dakika gezisi rezervasyonu yapmak istiyor. Diğer bir parçanız ise bir ay izin alıp yoga eğitmenliği yapmak istiyor. Yine başka bir parçanız her şeyi bırakıp bir okula geri dönmek istiyor. Bu hafta ilham çok yüksek, ancak yönetici gezegeniniz Mars'ın 19'unda Neptün ile kare açı yapmasıyla, yanılsama ve tükenmişlik de öyle. Sabırsızlığınız çoğu zaman, onlara adil bir şans vermeden önce bir şeyleri saygısızca bırakmanıza neden olur, ancak bu sefer onun yerine sadece bir mola vermeye çalışın. Gerçekten ne istediğinizi anlamak için iç sesinizi dinleyin.

BOĞA BURCU

Sosyal yaşamınızda telaşlı veya izole hissettiğiniz birkaç haftadan sonra, bu hafta ilişkilerde ve bağlantılarda daha kolay olduğunu göreceksiniz. İş arkadaşlarınızla mutlu bir saat bile neşe getirir. Yönetici gezegeniniz Venüs, 16'sında, ortak kaynaklar sektörünüze taşınıyor ve borçların hafifletilmesi veya bir kredi başvurusu hakkında iyi haberler getiriyor. Bu genel olarak iyi hislere rağmen, bu ay çok şey yaşadınız, bu yüzden terapide veya bir arkadaşınızla kalpten kalbe bazı duyguları serbest bırakmak için de yer bıraktığınızdan emin olun.

İKİZLER BURCU

Son birkaç haftadır hem bitmeyen yapılacaklar listesi olan hem de her şeyi yarına (ve ertesi gün ve ertesi güne) ertelemek için her zaman bir bahanesi olan kişi oldunuz. Bu hafta, şükürler olsun ki, nihayet bir adım atmak, işleri halletmek ve kendinizi ortaya koymak için bir teşvik hissediyorsunuz. Ama yine de halletmen gereken çok şey var. 17'sinde, yönetici gezegeniniz Merkür Yay burcuna geçerken, odak noktanız ilişki kurmaya kayıyor. Partnerinizi (veya iş arkadaşınızı) tabağınızdan biraz sorumluluk alması için nasıl tatlı bir şekilde konuşabilirsiniz?

YENGEÇ BURCU

Spor salonuna geri dönme zamanı, Yengeç bebeğim! Hem Venüs hem de Merkür günlük öğütme sektörünüze girerken, her şeyden çok arzuladığınız şey, ister günlük koşular, sabah meditasyonları, isterse haftalık sıcak yoga dersleri olsun, bir rutine geri dönmektir. Son birkaç hafta içinde endişelenmek için pek çok neden oldu, ancak sadece bir öğleden sonra yürüyüşü veya öğle yemeği saati olsa bile, vücudunuzu hareket ettirerek çok fazla rahatlama bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda uyku programınızı sıfırlamak, ev ofisinizi toplamak veya yüz bakımı yaptırmak için harika bir hafta.

ASLAN BURCU

Aşk gezegeni Venüs, 16'sında, romantizm sektörünüze giriyor ve flört hayatınıza çok ihtiyaç duyulan bir destek getiriyor. 2022 senin için en seksi yıl olmadı Aslan. Ancak bu etki altında, uzun bir yazdan sonra saçlarınızı biraz açabilir ve aşk bölümündeki hayal kırıklıklarının düşmesini sağlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir parti vermek veya yaratıcı pratiğinize dalmak için harika bir hafta. Yapmayı sevdiğiniz şeylere öncelik vermek, hayatınıza daha fazla neşe ve kolaylık getirir. Kendine iyi bak.

BAŞAK BURCU

Son birkaç haftadır her türlü iletişim sizin için zor oldu. Şakalar grup sohbetine inmedi, kız kardeşin seni okumaya bıraktı ve ekibine bir uzman e-postası olduğunu düşündüğün şey sıfır yanıt aldı. Rahatlama bu hafta geliyor, çünkü herkes tekrar çevrimiçi oluyor gibi görünüyor ve bunun siz olmadığını fark ediyorsunuz, diğer herkes de bundan geçiyor. Yönetici gezegeniniz Merkür, 17'sinde, programınıza ara vermenin ve evinizi temizlemenin zamanının geldiğinin sinyalini vererek, ev sektörünüze geçiyor. Temelinize odaklanın.

TERAZİ BURCU

Bu ay mali durumunuz üzerinde stresle doluydu. Bu hafta tüm sorunlarınızı ortadan kaldırmasa da her şeyin bir şekilde çalışacağı konusunda daha umutlu hissederek onu rahatlatıyorsunuz. Harcamalarınıza dikkat etmek ve bunun dışında kendinize iyi bakmak ilk adımdır! Ardından 16'sında, yönetici gezegeniniz Venüs Yay burcuna geçiyor ve programınıza, iletişiminize ve yerel ortamınıza çok ihtiyaç duyulan akışı getiriyor. Özlediğiniz macera kendi mahallenizdeyken, büyük bir yolculuğa çıkmanıza gerek yok.

AKREP BURCU

Bu ay hayatınızda olan fırtına nihayet bu hafta biraz düzeliyor ve hasarı değerlendirmek için kaldınız. Kötü havalarda yanında kim kaldı? Gerçekten onsuz yaşayabileceğini ne öğrendin? Küçülme ve bırakma yoluna devam edin, ancak yol boyunca kendinize bazı ödüller vermeyi unutmayın. Ayrıca, yönetici gezegeniniz Mars, 19'unda, puslu Neptün'le kare açı yapıyorken, kendinizi çok bunaltıcı hissettiren herhangi bir şey yapmaya zorlamayın. Dinlen ve bırak. İşleri geldikleri gibi ele alın.

YAY BURCU

Etrafınızdaki herkes için kasım ayı ne kadar zor olsa da neredeyse içinden süzülüyorsunuz. Sanki başka bir gezegendeymişsiniz gibi biraz uzaklaşmış hissediyorsunuz. Bu, bu hafta Merkür ve Venüs burcunuza girerek bedeninize ve realitenize geri dönmenize yardımcı olarak değişir. Venüs'ün burcunuzdan yıllık geçişi (10 Aralık'a kadar) kendinize olan güveninizi ve görünüşünüzü artırır. Gardırobunuzu, makyajınızı ve cilt bakım rutininizi yükseltme zamanı. Merkür'ün etkisi de sizi oldukça konuşkan yapar. Kendi adına konuş! Herkes sizin imzanızdaki mizahın bir kısmını kullanabilir!

OĞLAK BURCU

Son birkaç ayda sosyal hayatınızda çok şey değişti ve bu hafta yeni rutininize alıştığınızı hissediyorsunuz. Kitap kulübünüz başka bir toplantı planlıyor, yeni işinizde iş e-postaları daha az zorlanmış hissediyorsunuz ve sonunda çok yoğun programınızda spor salonuna gitmek için doğru pencereyi buldunuz. Venüs ve Merkür bu hafta bilinçsiz sektörünüze girerken, bu yıl olan her şeyi yansıtmak için biraz zaman ayırdığınızdan emin olun. Bazen gerçek atılım, kendinize işlemek için alan verdiğinizde gelir.

KOVA BURCU

Bu hafta tamamen kendinize nasıl güleceğinizi hatırlatmanız gerekiyor. Son zamanlarda üzerinizde çok fazla baskı var ve herkes için her şey olmanın stresi canını yaktı. Ancak konuşkan Merkür ve eğlenceyi seven Venüs bu hafta sosyal sektörünüze girerken, kendinizi (ve sorumluluklarınızı) daha az ciddiye almanıza engel olamazsınız. Tatil sosyal davetleri gelmeye devam ediyor ve tüm sezon boyunca evde kalıp aşırıya kaçma eğiliminde olsanız da işin içinde olduğunuzda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Dışarı çık ve eğlen!

BALIK BURCU

Bu hafta tüm tutulma sezonu dramalarından kurtulurken yavaş ol. Aile ve ev sorunları bunaltıcı olmaya devam ediyor ve evet, yeni bir daire bulmak, bahçenizdeki o kötü otları çıkarmak veya bir tatil planı yapmak için bir zaman sıkıntısı içindesiniz. Ancak bu, yeni ufuklar keşfetmek için zaman ayırmamanız gerektiği anlamına gelmez. Çevrimiçi bir sınıfa, uzun zamandır beklenen bir romana veya en sevdiğiniz yeniden yayınlanmış kaydınıza dalmak ruhunuz için iyidir. Kendinize hayal kurmak için yer açın.