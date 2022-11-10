Bugün sizi ne bekliyor?

Ünlü astrolog, parasal konuların daha üst seviyede olacağı güne hazır olunması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan bugün tutulmaların etkisinden dolayı devam eden geçmişe dönük hesaplaşmalar son bulacak. Kırılmalar küslüklerin son bulacağı bugünün fırsatlarını iyi değerlendirin.

İŞTE 10 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün yaşadığınız hayal kırıklıklarını tamir etmek için güzel bir gün. Alacağınız haberler karşısında yaşadığınız güzelliklere çok şaşıracaksınız. Hiç beklemediğiniz biri ile aniden görüşebilir ve sürprizler yaşayabilirsiniz. İsminden söz ettirmek istediğiniz projeleriniz bulunuyorsa bugün planlamalarınızı yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan engeller karşısında yılmadan ilerlemeli, sizi aşağıya çeken enerjilere yanıt bile vermemelisiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün zihinsel sıkıntılarınızın biraz artabileceği ve yaşadığınız haksızlıklara tahamülünüzün çok az olduğu bir gün. Bol meditasyon ve dua ederek güne başlamalı ve ruhunuzu arındırmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa bugün tetiklenebilir, dikkatli olmalısınız. Tanımadığınız kişiler ile bilmediğiniz kapalı ortamlarda bulunmamaya çalışmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün borç para vermemeye dikkat etmelisiniz. Umulmadık yerlerden ani çıkabilecek borçlar dengenizi sarsabilir. Çocuklarınızla olan gerginlikler ve onların ihtiyaçlarına yetişemiyorum hissi ruhunuzu kapsayabilir. Sakinliğinizi koruyarak ilerlemeli, bugün birazcık onlara vakit ayırmanız enerjinizi arttırabilir. Hayal ettiğiniz umulmadık fırsatlar sizinle birlikte, sürpriz haberlere hazır olmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün çevrenizdeki pek çok kişiden iltifat toplayacağınız, sevgiliniz veya eşinizin size hayranlıkla bakacağı muazzam bir gün. Evinizin içindeki güzelliklere odaklanarak geçirmek, uzunca süredir görüşemediğiniz aile bireylerinizle ilgilenmek hem size hem de sizi sevenlere oldukça iyi gelecek. Bekar Yengeçler aşk ve ilişkide kıymetinizi bilmeyenler için üzülmenin ne kadar yersiz olduğunu hissedeceği bir gün. Unutmayın siz değerlisiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalı ve aşırı hız yapmamalısınız. Kariyerinde belirli haberlerle ortaya çıkmak isteyen Aslan burçları ise günü internet ortamından yapacağı ses getirecek haberlerle değerlendirebilir. Aşk ve ilişkilerde karşınızdaki kişiyi yargılamadan önce bir kez daha düşünün, belki de size çok seven birinin kalbini gereksiz yere kırıyorsunuzdur.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk ve sevgi konularında sevildiğinizi hissedeceğiniz ancak aklınızın geçmişte yaşadığınız problemlerde kalacağı bir gün. Bekar Başak burçları bugün kadersel karşılaşmalar, görüşmeler ve ani haberlere hazırlıklı olmalılar. Bugün fazla para harcamaya eğilimlisiniz, dikkatli olmalısınız. Alamadığınız ödemeler için panik olmayın, önümüzdeki günlerde problemlerinizi halledeceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Hayatınızdaki artan güzelliklerin karşısında iyi günde yanınızda olacak dostlarınızın kaybolduğunu fark ederseniz hiç üzülmeyin. Dost kötü günde yanında olmayı bildiği gibi iyi günde de yanında olmayı bilmeli, sevinçlerini paylaşabilmeli. Eşinizin ailesi, eşi sebebiyle yaşayacağınız gerginlikleri fazla büyütmeyin, ilerleyen günlerde daha huzurlu olacaksınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün yapacağınız ufak bir etkinlik, belki de seyahat size oldukça mutlu edecek. Uzunca süredir görüşemediğiniz dostlarınızdan gelecek haberler içinizi ısıtacak. Aşk ve ilişkilerde intikam duygusunu bırakabilirseniz, yeni oluşacak güzelliklere kalbinizi açabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün aile bireyleriniz ile azıcık gerginlik yaşayabilirsiniz. Anlaşamadığınız konu her neyse sonradan pişman olacağınız kelimeleri söylememeli ve ilerleyen dönemlerde enerjinizi en çok da ailenizin yanınızda olmasından alacağınızı unutmamalısınız. Evinizin içinde kesici aletlere ve yanıklara karşı bugün kendinizi korumalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün artan giderlerinizi kısmanın yolunu ararken, sevdiğiniz kişi için yine imkanları zorlarken kendinizi bulacaksınız. Aşk ve tutkunun gün boyu içinizde yüksek olacağı, birlikteliğinizde birbirinize olan güveni tazeleyeceğiniz muazzam bir gökyüzü sizinle birlikte. Sevinci de öfkeyi de en uç noktalarda yaşayacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün trafikte hız yapmamaya dikkat etmelisiniz. Otomobilinizin ani çıkaracağı masraflara canınız sıkılabilir. Evinizin içindeki kazalara da ayrıca dikkatli olmalısınız. Yakın akrabalarınızla oluşabilecek gerginliklere karşı tepkisiz kalmanız uzun vadede sizi avantajlı konuma geçirebilir. Bugün internet ortamından tanışacağınız yabancı kimselere karşı dikkatli olmalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün değer görmenin tadını çıkarmalısınız. Bugün küslüklerinizi bitirmek için harika enerjiler sizinle birlikte. Günün tek dikkat edilmesi gereken noktası evinizin içinde aniden çıkabilecek arıza ve masraflar. Bütçenizin kontrolünü sizin göremediğiniz giderler için dengelemelisiniz.