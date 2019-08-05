Haftalık burç yorumları (5-11Ağustos 2019)

Öğrenmeye açılan, sezgilerin güçlü olduğu ve konusunda uzman kişilerin bilgeliğinden yararlandığımız bir haftaya adım atıyoruz. Şan, şöhret ve ün kapımızdan içeri girebilir. Ünlü kişilerden destek görebiliriz. Bu sıcak atmosferin nimetlerinden faydalanmayı ihmal etmemeli ve gelecekteki kararlarımızın akışını değiştirecek yeniliklere adım atmalıyız. Öz değer duygusunun gücünü yeniden ele almak zamanı! Burç ayrımı yapmaksızın herkes parlayan yıldızınızı ve şansını yakalamalı!

Yükselen Koç ve Koç Burcu: Bu hafta özel hayatınızda gelişen olayları kontrol etmekte zorlanırsınız. Sanki kuvvetli esen bir rüzgarın gücünü arkanıza alarak kendinizi bir anda dünyanın öbür ucunda bulacaksınız. İçinizde parlayan ateşin etkisiyle uzun bir yolculukta macera yaşamak isteğiyle yanıp tutuşabilirsiniz. Yabancılarla ilişkiler, uluslararası konular haftanın en önemli gündemini oluşturabilir. Diğer yandan hayatın gerçekleri nedeniyle sorumluluklarınızı bırakıp gitmekte zorlanırsınız. Değişik arkadaşlar edinip, eğlence ve neşeye dümeninizi çevirin. Sosyal ilişkilerinizde bencil, dürtüsel kararlardan kaçınmalısınız. Bayramda ailenizle vakit ayırmak size iyi gelir.

Yükselen Boğa ve Boğa Burcu: Bu hafta ortak paylaşımlar alanınızdaki sürpriz değişime siz bile şaşırırsınız. Özel hayatınızda standart dediğiniz ne varsa adeta kökten kabuk değiştiriyor. Ortaklıklar, birliktelikler için iyimser bir bakış açısına sahip olsanız da geriye kalacak somut değerin ne olacağını iyi analiz etmelisiniz. Zira ateş önce yanar sonra külleri rüzgarla etrafa saçılır. Taşınma, gayrimenkul alım satımı gibi konularda gündeme gelebilir. Değişime açık olmalı, hayatın güzelliklerini bu sayede keşfetmek için tereddüt etmeden adım atmalısınız. Ekonomik göstergelerde güvendiğiniz alandan çıkmak size ilk önce zor gelse de, hedeflerinize bu şekilde ulaşabileceğinizi aklınızdan çıkartmamalısınız. Hayatın güzelliklerine ve neşesine odaklanmak, aldığınız sağlıklı her nefesin kıymetini bilmek sizi rahatlatacaktır.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu: Geçen hafta Aslan Burcu’ndaki Yeni Ay’ın ardından çevrenizdeki zengin sosyal ilişkilerin keyfini sürmeli ve kişisel yeteneklerinizden ötürü takdir toplamalısınız. Evde vakit geçiremeyecek kadar yoğun günler bu hafta kapınızı çalar. Bu nedenle günlük hayat temponuz için boşuna program yapmayın. Aynı gün içinde birden çok konuyu halledip farklı ortamlarda bulunacaksınız. Aslında bu değişen ritim ileriki dönemde hayatınıza girecek yeniliklerin de habercisi olacak. Zihninizi, hafta ortasında partnerinizle yapacağınız keyifli bir bayram programıyla rahatlatmaya çalışın. Bu arada çift kısmetli bir aşk ilişkisinin ortasında kalabilirsiniz. İki kişi arasında kalıp bir seçim yapmak gündeme gelebilir. Yurt dışı kaynaklı iş ortaklıkları için hareketli bir dönem. Masraf çıkaracak kontrolsüz harcamalar için hemen karar vermeyin. Alternatifli maliyet araştırması yapmalısınız.

Yükselen Yengeç ve Yengeç Burcu: Hayatınız kökten değişiyor acaba bunun ne kadar farkındasınız? Bu sorunun cevabını bu hafta enine boyuna düşünmeli, sonbaharla ayak seslerini daha çok duyuracak bu değişim için ruhen ve bedenen kendinizi hazırlamalısınız. Geçmişi korumaya çalışmak size vakit kaybettirir. Öz değerinizi ön plana çıkartacak iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yenilikler sürpriz gibi hayatınıza girse de aslında siz geçen yıldan beri ektiklerinizin meyvelerini topluyorsunuz. İş ortamınızdaki gelişmeler ve alınan kararlar gelecekteki hayat standartınız için size yeni bir ışık yakar. Bayramda geleneksel aile buluşması için gerekli hazırlıkları yapmak sizi mutlu edecektir.

Yükselen Aslan ve Aslan Burcu: Gökyüzünün ateşle dansı adeta sizin için ritim tutacak. Neşe, keyif ve coşkuyu sevdikleriniz ve dostlarınızla paylaşacağınız bir dönemdesiniz. Toplulukların merkezini oluşturabilir herkesin vazgeçilmez arkadaşı olabilirisiniz. Çevrenizdekilerden göreceğiniz aşırı ilgi ve alaka ayaklarınızı yerden kesmeden hayatınızdaki pozitif değişimlerin habercisi olsun. Zira aşırı lüx harcamalar ve herkesin maddi ve manevi ihtiyaçlarını üstlenmek konusunda dikkatli olmalısınız. Üst üste katılacağınız davetlerden vakit bulup hayatın rutin akışını da aksatmamalısınız. Ayrıca bayram tatili için yurt dışı çocuğunuz ya da partnerinizle uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Bu hafta iş hayatınızda cesur kararlar alacağınız bir tempo ile karşı karşıyasınız. Her şeye yetebilseniz de bilinçaltında gelecekteki kazancınızla ilgili endişe duyabilirsiniz. Akademik konular, yatırımlar için ailenizden destek görürüsünüz. Onların size duyduğu güvenle endişelerinizi geride bırakabileceksiniz. Ani gelişen seyahatler gündeme gelebilir. Ayrıca bayram tatilini de fırsat bilip, enerjinizi toparlamak için sevdiklerinizle tatile çıkmak size iyi gelecektir. Platonik duygularınızı mercek altına almak ve bu konuda gerekli atılımı yapmak için artık düğmeye basın. Kalp ve dolaşım sisteminize özen göstermelisiniz.

Yükselen Terazi ve Terazi Burcu: Haftanın akışıyla siz de sosyal hayatınızı renklendireceksiniz. Ayrıca yakın akraba, kardeş ve ya komşularınızla kuracağınız iletişimde sizi neşelendirecek konular dile getirilir. Yeni bilgilerle donanacağınız bir eğitim ve kursa katılabilirsiniz. Web sitesi, blog gibi size özel sosyal medya platformlarını aktif kullanabilirsiniz. Hatta bu hafta internet üzerinden yabancı olmayan biriyle aranızda yakınlaşma olabilir. Ama ateşin hakim olduğu bu dönemde bu heyecanlı başlangıcın kalıcı olması için emek harcamalısınız. Sosyal çevrenizdeki etkinliklere vakit ayırırken ailenize gereken özeni gösterememek sizin içn zor olsa da bunun dönemsel bir geçiş olduğunu hatırlayıp, gönlünüzü ferah tutmalısınız. Geleceğe ait planlar yaparken çevresi geniş olan bir arkadaşınızla yeni bir oluşuma dahil olup, farklı bir kazanç kapısından içeri girebilirsiniz.

Yükselen Akrep ve Akrep Burcu: Gelecek hedeflerinize hızlı bir şekilde yaklaşmak için bu hafta önünüze harika fırsatlar çıkabilir. Şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter’in para evinizde sunacağı fırsatlara açık olun. Uluslararası ilişkilerden, yabancılarla olan bağlantılardan olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Hatta iş değişikliği için yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Öz değerinizin önemini kavrayacak günlerden geçiyorsunuz. Bu dönemi boşa harcamamalı yeteneklerinizi adeta kaleme dökmelisiniz. Lojistik, nakliye, tanıtım gibi faaliyet alanlarından destek bulabilirsiniz. Bayramı kısa yolculuk yaparak geçirebilirsiniz. Aile içi küskünlüklerin unutulacağı bir dönem. Bu nedenle sevdiklerinizle ahenk ve uyumu yakalamalısınız.

Yükselen Yay ve Yay Burcu: İyimser, hoşgörülü, vizyon sahibi, neşeli, hayatın keyfini çıkartmayı bilen kişi ya da grupla bir arada olabileceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz. Bu sayede sahip olduğunuz deneyim ve kültürünüzü geniş kitlelerle paylaşma şansı elde edebilirsiniz. İçinizdeki ateş dürtüsüyle bir keşiş gibi uzun yolculuklara çıkmak fikri sizi heyecanlandırır. Merak duyduğunuz bir konuda bilgi dağarcığınızı geliştireceğiniz bir eğitime adım atabilir ya da bir hobiyi hayatınıza katabilirsiniz. Yabancılarla yürüttüğünüz ilişkilerde olumlu ilerlemenin sinyalleri bu hafta size ulaşır. Özgür ruhunuzu besleyen arkadaşlıklar ve aşk hayatı iş stresinizi bir nebze olsun azaltacaktır.

Yükselen Oğlak ve Oğlak Burcu: Bu hafta müşterilerinizin artacağı fırsat ve gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Banka kredisi çekmek, borçları ödemek için ortaklıklar aracılığıyla gelir elde etmek sizi rahatlatır. Diğer yandan vergi, sigorta gibi beklenmeyen masraflarla karşılaşabilirsiniz. Spiritüel konular, mistik değerler sizin gibi mantığa önem veren bir insanın hayatında yön değişikliklerine neden olacaktır. Bu değerlere önem veren bir kişiyle de aranızda elektriklenme meydana gelebilir. Lüks harcamalardan kaçınmalı ama kaz gelecek yerden de tavuğu esirgememelisiniz. Hafta sonu başlayacak olan Bayram tatilinde ailenin bir araya gelmesi için ön ayak olur, geleneksel bayram ritüelinizi eksiksiz yerine getirirsiniz. Yatırımlar için ani gelişen fırsatları enine boyuna incelemeden hemen karar vermemelisiniz.

Yükselen Kova ve Kova Burcu: Aslan kesilen partneriniz sayesinde aşk hayatınızda ateş bacayı sarar. Ama bu etkinin çabuk geçebileceğini hatta gölge yanıyla bir ilişkiye aniden parlayan bir kıvılcım nedeniyle sonlandırmak isteyebilirsiniz. Kalıcı kararlar almak için doğru bir zaman olmadığını ve şartların hızlı değişebileceğini aklınızın bir köşesine not edin. Dostluk ve arkadaş ilişkilerinizde iyimser bir enerji hafta boyunca etkili olacak. Uzaklardan gelecek bir haber ya da yurt dışında katılacağınız bir organizasyon sizi rutin hayatın tek düzeliğinden çıkartacak. Tebdili mekanda ferahlık vardır diye atalarımız boşuna söylememişler.