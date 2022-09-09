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İşte en şanssız 4 burç!

Herkes hayatta şanslı olamıyor. Bazı insanlar başarı basamaklarını kolayca tırmanıp istediği hayatı elde ederken bazılarının da asla yüzü gülmüyor. Doğuştan şanssız olan bu insanlar hem aşk hayatında hem de iş hayatında hep kaybediyor. "Her şey yolunda" dedikleri anlarda bile önlerine bir engel çıkabiliyor. Peki, en şanssız burç hangisidir?

09 Eylül 2022 Cuma 22:16
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İşte en şanssız 4 burç!


Astroloji insanlar hakkında küçük ipuçları verir. Hayatınız boyunca her konuca şanssız olduğunuzu hissediyorsanız sebebi burcunuz olabilir.

Astrolojide şanssız olmalarıyla ünlü burçlar var. Doğuştan şanssız oldukları için hem aşkta hem de işte kaybediyor.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar genellikle çevrelerinde çok sevilir. Aşırı sosyal oldukları için herkesle çok kolay arkadaşlık kurarlar. Ancak ikizler burcu olanlar bazı konularda çok şanssız olabilir.

İkizler burcunun aşk ve iş hayatı hiçbir zaman istediği gibi gitmez. Değişken fikirleri onların çok kararsız olmalarına sebep olabilir. Bu sebeple hedefledikleri yolda yürümekte zorlanırlar.

BALIK BURCU

Balık burcu astrolojideki en hassas ve duygusal burçlar arasında yer alır. Hayat boyu her zaman gerçek sevgiyi arayan balık burçları özellikle aşk konularında çok talihsiz olur.

Balık burçları asla kendileri gibi hassas, duyarlı ve herkesi çok sevebilen birini bulamaz.

Kendisi o kadar hayat ve sevgi doludur ki bu konuda kimse onlarla yarışamaz. Balık burçları negatif duyguları sebebiyle de hayat boyu şanslı olamıyor.

ASLAN BURCU

Aslan burçlar genellikle güçlü olur. Ayakları her zaman yere sağlam basar. Onların mücadele etmediği bir zamana denk gelmek mümkün olmaz. Hayatla resmen savaşırlar. Ancak Aslan burçları asla şanslı olamaz. Her zaman kendi çabalarıyla bir şeyleri elde ederler. Fırsatlar ayağına gelmez.

Aslan burcu olanlar her zaman başarılı olmayı hedefler. Ancak onların ışığını hiç kimse fark etmez. Aslan burçları bu sebeple şanssız burçlar arasında yer alır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir.

Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır.

Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayâl ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.

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