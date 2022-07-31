Sinirli insanlarla uğraşmak dünyanın en zor olaylarından biridir. Burçların karakterlerle ilgisi olduğundan, en sinirli burçları haberimizde derledik. Bu burçlara dikkat edin. Çünkü onlar öfkelendiğinde çılgına dönüyor! İşte en sinirli 6 burç...

KOÇ BURCU

Çabuk sinirlenen koç burcu ani öfke patlamaları yaşar. Bu nedenle koç burcuyla iletişim kurmak her zaman kolay değildir. Sabırlı olmayan bu bireyler, her şeyin hızlıca gerçekleşmesini ister.

BAŞAK BURCU

Başak burçları her ne kadar kendilerini kontrol etmeye çalışsa da öfkeleri içlerinde birikebilir. Belirsizliğe gelemeyen başak burçları, etraflarında kusurlu şeyler gördüğünde çılgına döner.

ASLAN BURCU

Kontrolcü olan aslan burcu kendilerini her zaman güçlü görür. Fikirlerinin ciddiye alınmadığını gördüğü anda öfkeden deliye döner.

İKİZLER BURCU

Normalde neşeli ve sosyal görünen ikizler burcu kaygıları nedeniyle kolay öfkelenir. Bu burç genellikle kolay sinirlenir.

YENGEÇ BURCU

Duygusal bir burç olarak tanınan yengeç burcu kırılmaktan korkar. Yengeç burcu, hayal kırıklığı yaşadığında bu duruma çok öfkelenir.

TERAZİ BURCU

Denge arayan teraziler haksızlığa tahammül edemez. Şahit oldukları bir adaletsizliği düzeltmek için ellerinden geleni yapar.