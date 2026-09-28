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Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak. İtalya ise Fransa'ya konuk olacak.

Bu skorun ardından A Ligi 1. Grup'a 2'de 0 ile başlayan A Milli Takım , puansız olarak son sırada yer aldı. İtalya ise ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. basamakta yer buldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Pio Esposito kaydetti. Millilerin tek sayısı 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi.

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