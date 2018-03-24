Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
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Her insanın farklı bir vücut yapısı, farklı bir burun yapısı olduğu gibi farklı karakteri de bulunuyor. Peki burun şeklinizin karakterinizi yansıttığını biliyor muydunuz?
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Aşağı doğru eğimli burun
Bu yapıda burna sahip insanlar kolay kolay pes etmeyen ve zorlukların üstüne giden karaktere sahiplerdir.Genel olarak korumacı olan bu insanlar sevdiklerinin üzülmesinden fazlaca etkilenirler ve hemen bir çözüm arayışı içerisine girerler.
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Geniş burun
Duygusal, merhametli ve sosyal yapıdaki insanların burunlarına dikkat ettiğinizde %80 oranında geniş burunlu insanların bu özelliklere sahip olduğunu farkedeceksiniz.
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Kısa burun
Kısa burna sahip insanlar kaygılı olmaları yanında baskın karakterli insanlar tarafından kolayca yönlendirilebilirler.Bunun sebebi bu insanların hassas,merhametli ve duygusal olmalarıdır. Duygusal ve merhametli olmalarının bir diğer etkisi ise sevdiklerine karşı her daim sadık olmalarıdır.
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Uzun ve düz
Dar burun olarak da adlandırılan bu tip burunlara sahip insanların en dikkat çekici özelliği hayatlarının her alanında, her koşulda disiplinli oluşlarıdır. Bu disiplin hayatlarındaki ahlakiyapılarını da doğrudan etkilediğinden oldukça dürüstlerdir.
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Kanca burun
Bu burun yapısına sahip olan insanlar düşüncelerinin her zaman benimsenmesini ve daima saygı görmeyi isterler.Sadece kendilerinin doğru olduğunu kabul eden bir yapıya sahipler. Aynı zamanda realist tutumları, zorluklarla daha kolay başa çıkmalarına da yardımcı olur.
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Kalkık burun
Böyle bir burnunuz varsa ilk akla gelen özellikleriniz kibar ve iyimser olmanızdır.Bir diğer özelliğiniz ise cesaretli olmanızdır. Sevdikleriniz ve aileniz için yapmaktan çekineceğiniz hiçbir şeyinizin olmaması cesaretinizin en büyük göstergesidir. Bu özellikleriniz sizi özel hayatınızda da iyi bir eş adayı yapıyor.
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Nubya burun
Bu burun şekli, yanlara doğru geniş ve üst kısımlardan basık olur.Karaktere yansıttığı özelliklerin başında ise meraklılık ve yenilikçilik geliyor.Nubya burunlu insanlar hayata bakış açıları ve vizyonları bakımından oldukça açık fikirli insanlardır.Liderlik konusunda da iyidirler.
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Kemikli burun
Bu burun tipi sert duruşu, karakterdeki oturmuşluğu ve özgünlüğü ifade eder.Kemikli burun yapısına sahip insanlar sevecen oldukları kadar otorite sağlama konusunda da başarılıdırlar.