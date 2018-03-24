Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor

Kalkık burun

Böyle bir burnunuz varsa ilk akla gelen özellikleriniz kibar ve iyimser olmanızdır.Bir diğer özelliğiniz ise cesaretli olmanızdır. Sevdikleriniz ve aileniz için yapmaktan çekineceğiniz hiçbir şeyinizin olmaması cesaretinizin en büyük göstergesidir. Bu özellikleriniz sizi özel hayatınızda da iyi bir eş adayı yapıyor.