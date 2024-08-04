Cumhurbaşkanlığı, yüksek atlama dalında Türkiye’yi Paris Olimpiyatlarında temsil eden ve finale kalan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan’ın bu akşamki atlayışının Cumhurbaşkanı‘nın eşi Sibel Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlenecek etkinlikle izleneceğini duyurdu ve halkı etkinliğe davet etti.