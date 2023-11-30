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Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay kararı açıkladıktan sonra toplantıyı yarın devam etmek üzere kapattı.

Komitede alınan karara göre, yarınki görüşmeler saat 12.00’de başlayacak.

DAÜ bütçe sinin oy birliğiyle onaylanmasının ardından toplantısına kısa ara veren komite , bugünkü gündemde yer alan Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesini görüşmeye yarın devam etme kararı aldı. Yarınki toplantıda, "2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli oylanarak toplantı tamamlanacak.

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