Polisin açıklaması şöyle:

16.12.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren bir butik otelin çamaşırhanesi içerisinde, muhtemelen elektrik panosunun ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan arızalı durumdaki çamaşır makinesi ile muhtelif çelik tezgahlar ve süs eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise odanın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Sönmemiş izmarit yatağa düştü!

16.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de Nurettin Ersin Sokak’ta, bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin yatak üzerine düşüp şilteyi tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan yatak ve şiltesi, elektrikli battaniye, 3 adet yastık ve muhtelif beyaz eşyalar ile kıyafetler yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise 2 adet pencere camı kırılmış ve evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.