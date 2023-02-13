Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra deprem Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı vurdu.

Deprem bölgesini oluşturan 10 kentte (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Depremden sağ kurtulanlar olanaksızlıklarla mücadele ederken, geç başlayan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.