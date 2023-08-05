Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun gönderisi şu şekilde;

Aylin Gargı'nın trafik kazasında vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Bir kaç ay önce oturup sohbet etmiştik. Mutlu bir sohbetti. Öğretmendi. Pırıl pırıl bir gençti. Bu acıya dayanması pek zor. Evlerden ırak. Annesi Kamelya Gargı, tüm ailesi.... Sabır Yarabbim. Allahım Aylin evladımıza rahmet, annesine ve tüm ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Resmi toplantı için Ada'da değilim. Yanlarında fiziken olamamanın ayrıca üzüntüsünü yaşıyorum. Aylin kızımızın mekanı cennet olsun.