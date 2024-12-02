Başarıları ülkemiz sınırlarını aşan, en büyük TSM Korosu ünvanına sahip Çağdaş Müzik Derneği’nin “ BİR TATLI HUZUR “ adlı konser, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı, koro şefi Ersin Tünay’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konser iki saat sürdü. Yüz kişiden oluşan saz ve ses sanatçılarının oluşturduğu koro, performansıyla ayakta alkışlandı.

Ülkemizin en prestijli korosu ile TC. Kültür Bakanlığı Devlet sanatçısı Çiğdem Gürdal’ın da konuk olarak sahne aldığı konser, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ni dolduran izleyicilerin hafızalarında çok güzel izler bıraktı.