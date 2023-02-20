Çağıner, "Kimse kimseye güvenmezse biz hiç bir işin altından kalkamayız" vurgusu yaptı.

Çağıner'in paylaşımı şu şekilde:

Kimse hükümete güvenmez, muhalefete de güvenmez, sendikalara da sendika üyesi hariç kimse güvenmez, iş adamı iş adamını sevmez ve hem de güvenmez, sendikalar iş adamına güvenmez, iş adamı sendikaya güvenmez, STK lar sendikalara ve iş adamlarına güvenmez.

Hükümet ( iktidar partileri) + STK lar + Sendikalar + muhalefet + iş adamları = HALK. Güven sorunu en büyük sorundur. Kimse kimseye güvenmezse biz hiç bir işin altından kalkamayız ancak sürekli bir birini eleştiren ve suçlayan bir ortamda mutusuz yaşamaya devam ederiz. Herkes bir yerden çekerse ileri gidemeyiz. Ortak Akıl şart.