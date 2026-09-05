Polisten verilen bilgiye göre, 2026 yılı Mayıs-Haziran ayları içerisinde İ.M.’nin (E-49), bir şahıs adına düzenlenmiş çek defterinden iki adet boş çek yaprağını çaldığı tespit edildi.

Zanlının, çeklerden birinin üzerine 110 bin TL, diğerinin üzerine ise 55 bin TL meblağ yazarak imzalayıp sahtelediği belirtildi.

İ.M.’nin daha sonra söz konusu çekleri Gazimağusa’da bir şahsa vererek tedavüle sürdüğü ve karşılığında toplam 165 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İ.M. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.