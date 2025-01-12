Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis 27.12.202407.01.2025 tarihleri arasında, Lefkoşa'da,Lefkoşa'da sakin zanlının (E-33), Müstahdemi olduğu Lefkoşa Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Avunduk Süt Ürünleri Sanayi LTD işletmesindeki çalışanlara ödemesi için teslim almış olduğu toplamda 407.000 TL nakit parayı çalışanlara ödemeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 11.01.2025 tarihinde geldiğini söyleyen Özdiken, “ Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği huzurda bulunan zanlının ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, aynı tarihte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgahında arama gerçekleştirildiğini ve kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini paraları sanal bahiste kaybettiğini söylediğini aktardı.

Polis, tahkikatın henüz çok yeni olmakla birlikte izlenmesi gereken kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin temin edilmesi gerektiğini söyledi. Özdiken, ayrıca zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin henüz teyit tekzibinin yapılamadığını anlattı.

Polis, zanlının sirkat etmiş olduğu paranın da akıbetinin araştırılmasınin yapılması gerektiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.