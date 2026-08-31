İngiltere’de İşçi Partisi Milletvekili Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan, Girne açıklarında yaşanan ve can kayıplarına neden olan gemi faciasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye gitmek üzere Kuzey Kıbrıs açıklarında seyreden ve 259 kişinin bulunduğu feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Çalışkan mesajında, “Dün Kuzey Kıbrıs açıklarında Türkiye’ye gitmek üzere seyreden 259 kişiyi taşıyan feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. En az sekiz kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi hâlâ kayıp. Bu yürekleri parçalayan bir olay.” ifadelerini kullandı.

Girne’de üç günlük yas ilan edildiğine de dikkat çeken Çalışkan, bunun facianın yerel toplum üzerindeki derin etkisini yansıttığını belirtti.

Çalışkan, Kıbrıs ve Türkiye ile İngiltere’deki toplumlar arasında güçlü ailevi ve kişisel bağlar bulunduğunu ifade ederek, yaşanan facianın hem İngiltere’deki hem de Kıbrıs ve Türkiye’deki toplumlar tarafından derinden hissedileceğini kaydetti.

Mesajının devamında Çalışkan, “Düşüncelerim hayatını kaybeden, yaralanan, hâlâ kayıp olan ve bu korkunç trajediden etkilenen herkesle birlikte” dedi.