Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç imza koydu.

Protokol kapsamında İhtiyat Sandığı Dairesi’nin yazılım sistemleri günün teknolojik şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenecek, yeni bilişim projeleri bilimsel yöntemlerle planlanacak ve proje yönetimi süreçleri DAÜ'nün teknik danışmanlığında yürütülecek. Yazılım geliştirme çalışmaları ise İhtiyat Sandığı Dairesi’nin kendi bilişim personeli tarafından DAÜ ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, dijital dönüşümün kamu hizmetlerinin kalitesini artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara daha hızlı, daha etkin ve daha güvenilir hizmet sunabilmek amacıyla İhtiyat Sandığı Dairesi’nin bilişim altyapısını modern teknolojilerle güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Hasipoğlu, üniversiteler ile iş birliğinin kamu yönetiminde yenilikçi çözümler geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin yalnızca mevcut projelere değil, gelecekte hayata geçirilecek dijital dönüşüm çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı ve protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını temenni etti.