Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çalışma Bakanlığı tüm usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyu yakından takip etmekte olup, her türlü sahte evrak ile işlem yapmaya çalışan kişilerin tespiti halinde konu polise bildirilip gereği yapılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, usulsüzlüklerle mücadelede kararlılığını sürdürmektedir. Bakanlık, usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla çeşitli denetim mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaktadır.”