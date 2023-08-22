Taçoy: Kurultay tarihini belirleme yetkisi Parti Meclisi'nde Taçoy: Kurultay tarihini belirleme yetkisi Parti Meclisi'nde

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper görevden alındı.

Alper’in yerine ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan Serkan İlseven atandı.