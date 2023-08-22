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Alper’in yerine ise İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınan Serkan İlseven atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper görevden alındı.

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