Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 04 Kasım 2024 Pazartesi günü Yeni Boğaziçi Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; İskele, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Sınırüstü ve Boğaziçi’nin bir bölümü, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağıllar, Yeni Boğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları ve Longbeach bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını istendi.