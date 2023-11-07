Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Candaş, sanığın 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müstahdemi olduğu Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd. şirketine ait toplam değerleri 384 bin TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi. Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmının Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti. Yargıç, sanığın çaldığı kabloların bir kısmını ise 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti.

Yargıç Candaş, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ifade ederek, kumar alışkanlığı yüzünden ekmek yediği kapıya yanlış yaptığını söyledi. Candaş, müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören, çok ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Bu suçun mahkemelerin gündeminde oldukça yaygın görüldüğünü söyleyen Candaş, demirci ustası olan sanığın değeri oldukça yüksek olan yeraltı kablolarını çalıp, sattığına vurgu yaptı.

Candaş, sanığın işlediği suçun fark edilmemesi üzerine fırsat buldukça konu suçu vazgeçmeden işlemeye planlı şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

Yargıç Tutku Candaş, suçun ciddiyetine ve kamuyu yakından ilgilendiren bir suç olduğuna dikkat çekti. Yargıç Tutku Candaş, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

