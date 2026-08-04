Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren bir makinist garajında çalışan G.P. (51), iş yerine ait yaklaşık 89 bin 154 TL değerindeki yakıt hortumunu alarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Olayın 3 Ağustos 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan Çayırova'da meydana gelen ikinci olayda ise R.A. (36)'nın, çalıştığı inşaat şirketine ait şantiye alanından yaklaşık 3 ton ağırlığında muhtelif demir hurdasını çaldığı belirlendi. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlı tespit edilerek gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.