Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’ye gönderilen 10 bin terminatör böceğin bir kısmı anaç olarak laboratuvara alındı ve yumurta elde edildikten sonra doğaya salındı. Kalan böcekler ise direkt doğaya bırakıldı. Laboratuvarda yetiştirilen larvalar da yaklaşık 20 gün sonra doğaya salınacak.