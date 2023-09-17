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Ayrıntılı arama yapan ekipler, şüphelinin aracında yer alan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Tam 2 milyon dolar! Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tam 2 milyon dolar! Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin peşine düştü.

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