Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise pişman olduklarını söylerken, mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Karol, olay yerinde kürek, kazma, levye ve zanlıların kullanımındaki aracın bulunarak emare alındığını kaydederek, alınacak ifadeler olduğunu da belirtti, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memuru, yakalanan 3 zanlının ifadesi üzerine suçla bağlantılı Devlet Su İşleri çalışanı Y.G. ve B.H'nin de yakalandığını belirtti.

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Mahkemede olayı aktaran polis memuru Uğur Karol, zanlılar C.D, İ.K. ve M.A.T'nin 27 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’de ormanlık alan içerisinde eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Suçla bağlantılı aranan şahıs H.G. ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Çamlıbel’de izinsiz kazı yapılmasıyla ilgili tutuklanan C.D, İ.K, M.A.T, Y.G. ve B.H. bugün mahkemeye çıkarıldı.

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