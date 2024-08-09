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Sürücülerin trafik işaretçi ve levhalarına uyması, çalışma güzergahı boyunca salim hızda seyretmesi istendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre söz konusu proje kapsamında Gazimağusa- Lefkoşa ana yolu üzerinden Çanakkale Bölgesi’ne girişle çıkışın yapıldığı yol bugün itibarıyla 2’nci duyuruya kadar trafik akışına kapatıldı. Ayrılma ve katılma şeritleri çalışmaları nedeniyle de Gazimağusa- Lefkoşa ana yolu üzerinde çalışma alanı boyunca trafik akışı Lefkoşa istikametine doğru tek şerit üzerinden sağlanacak.

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