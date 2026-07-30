Cumhuriyet Meclisi KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temaslarının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Canaltay, Guterres’in adaya gelip ayrıldığını belirterek, geçmişte yaşanan gelişmelerin bugüne ışık tuttuğunu söyledi.

2017 yılında İsviçre’nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Canaltay, sonraki yıllarda tarafların yöntem üzerinde anlaşamadığını, güven oluşturamadığını ve esas konulara geçemediğini kaydetti.

Bu nedenle artık yeni bir yaklaşımın uygulandığını ifade eden Canaltay, sürecin “önce yöntem, sonra güven, en sonunda çözüm müzakeresi” anlayışıyla ilerlediğini vurguladı.

Paylaşımını temenniyle tamamlayan Canaltay, “Allah hepimize sağlık ve uzun ömür versin ne diyeyim” ifadelerini kullandı.