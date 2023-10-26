Hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kore'nin güneydeki Gwangju şehrinde 82 yaşındaki bir adam san-nakji olarak bilinen yerel lezzeti deniyordu. Korea Herald'ın haberine göre, bu yerel lezzette ahtapot canlıyken dilimleniyor ve üzerine susam yağı serpilerek servis ediliyordu. Yemek yenmeye başlandığında ahtapotun bacaklarının tabakta hâlâ hareket ettiği belirtildi. 82 yaşındaki adam canlı ahtapotu yediği sırada bir parçasının boğazına kaçması sonucunda hayatını kaybetti.