Metehan Kara Giriş Kapısı’nda meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, taşıma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Kıbrıslı Rum D.D. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Savaş Saadetoğlu, mahkemede olayla ilgili bulguları aktardı.

Çantasında metamfetamin bulundu

Polis, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 23.40 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’ta sakin D.D.’nin PTK 590 plakalı araçla KKTC’ye giriş yapacağı sırada CÖŞ ekipleri tarafından arandığını söyledi.

Zanlının üzerinde asılı bulunan siyah renkli çantanın ön cebinde, dört ayrı poşet içerisinde toplam 3 gram 236 miligram metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığı belirtildi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Polis, zanlının 6 Ekim’de mahkemeye sevk edildiği sırada krize girmesi üzerine acil servise götürüldüğünü ve yapılan muayenenin ardından hastaneden ayrılmasının uygun görülmediğini kaydetti.

Aynı gün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan zanlının, solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. Zanlı hakkında gıyabında mahkemeden bir gün ek tutukluluk süresi alındığı da aktarıldı.

Polis, 8 Ekim’de zanlının yoğun bakımda takip ve tedaviye ihtiyaç duymadığının belirlendiğini, taburcu edilmeden önce psikiyatri uzmanı tarafından yapılan muayenesinde de taburcu edilmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

D.D.’nin 9 Ekim’de yeniden psikiyatri doktoru tarafından muayene edildiği ve genel durumunun iyi olması nedeniyle yatarak tedavi görmesine gerek bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, yapılan kan testinde zanlının HIV pozitif olduğunun belirlendiğini ve ilaç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, D.D.’nin 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.