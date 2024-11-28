Polisten yapılan uyarı şöyle:

“Çatalköy - Esentepe Anayolunun Teknecik Elektrik Santrali önlerinde, anayol üzerinden geçen yüksek gerilim hattının aşağıya sarkması nedeniyle yol trafik güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.

Sarkan yüksek gerilim hattının, Esentepe istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyredecek olan ve yerden yüksekliği yaklaşık 3 metrenin üzerinde bulunan otobüs kamyon vb ağır vasıta araçları için tehlike arz ettiğinden dolayı, bu istikametten gelecek bu tip yüksek araçların geçişine izin verilmeyecektir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”