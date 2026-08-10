Belediyeden verilen bilgiye göre, farklı ülkelerden halk dansları topluluklarının bir araya geldiği festivalde sahne alan Çatalköy - Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sergilediği performansla belediyenin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına da katkı sundu.

64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli bir törenle başladı
64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli bir törenle başladı
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Çatalköy - Esentepe Belediyesi, kültür ve gelenekleri uluslararası platformlarda tanıtan Halk Dansları Topluluğunun üyelerine; emekleri, özverileri ve başarılı performansları için teşekkür etti, başarısının artarak devam etmesini diledi.