Belediyeden verilen bilgiye göre, farklı ülkelerden halk dansları topluluklarının bir araya geldiği festivalde sahne alan Çatalköy - Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sergilediği performansla belediyenin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına da katkı sundu.

Çatalköy - Esentepe Belediyesi, kültür ve gelenekleri uluslararası platformlarda tanıtan Halk Dansları Topluluğunun üyelerine; emekleri, özverileri ve başarılı performansları için teşekkür etti, başarısının artarak devam etmesini diledi.