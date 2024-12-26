Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bugün Hurma Restoran’da düzenlenen yeni yıl balosunda personelini ağırladı. Keyifli anların yaşandığı baloda, belediye çalışanları gönüllerince eğlenirken, yapılan piyango çekilişleriyle çeşitli hediyelerin sahibi oldu.
Baloda konuşma yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yıl boyunca gösterdikleri performans ve azimli çalışmaları nedeniyle tüm personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.
Başkan Kırok, birlik ve beraberlik içinde nice başarılı yıllar diledi.