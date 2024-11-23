Polisin açıklaması şöyle:

22.11.2024 tarihinde, saat 11.45 sıralarında, Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.O.(E-31) ve J.J.(K-34)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 2,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, uyuşturucu madde içimliğinde kullanıldığına inanılan iki adet banknot ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet banka kartı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Evinde yakalandı

22.11.2024 tarihinde, 18.30 sıralarında, Gazimağusa'da, M.M.S.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibince yapılan aramada; yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.