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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13.30 sıralarında, Çatalköy'de Güneş Sokak’ta batı istikametine seyreden Sarah Ann Middleton (K-64), yönetimindeki GB 422 araçla dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarptı ve ardından takla atarak dere yatağı içine düşüp tavanı üzerinde durdu.

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