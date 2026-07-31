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Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine çarparak, oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

Haspolat Kırsal Kesim arsaları mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 6 dönümlük arazideki kuru otlar ve maki bitki örtüsü yandı.

Tahir, yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Çatalköy’de, bir binanın çatı kısmında yangın borusu tesisatı işi yaparken dengesini kaybederek yedi metre yüksekten beton zemine düşen Tahir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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