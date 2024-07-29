Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Çatalköy’de yaklaşık 6 ay önce başlattığımız su kuyusu çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış olup, 3 gün içerisinde bölgemizdeki evlerin depolarına su düşmeye başlayacaktır.

30 Mayıs 2024 günü başlayan kazı çalışması 50 gün sürdü. Yapılan ölçümler sonucunda saatte 70 metreküp su kapasitesine sahip bir kaynak olduğu tespit edilen su kuyusu, uzun ve özverili çalışmalar sonucunda bölgemize kazandırıldı.

Finansmanı tamamen belediyemiz tarafından karşılanan kuyunun maliyeti:

Kazı yolu açılıp platformun hazırlanması: 360.000 TL

Çalışan makinenin ve jeneratörlerin

mazotu: 245.953.16

Aracın bakım onarımı: 4.000TL

Belediye personeli mesaileri: 27.325 TL

Elektrik trafo maliyeti: 577.327.74 TL

Diğer giderler: 47.317.25

Toplamda 1.261.923.15 TL'ye mal olmuştur.

Yapılan bu iş imkan verildiği takdirde güzel işlerin başarılabileceğinin kanıtı oldu.

Başta Jeoloji Maden Dairesi, Çatalköy Esentepe belediye çalışanları ve Girne su dairesi personeline teşekkür ederim."