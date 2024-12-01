Konuyla ilgili sosyal meyda hesabından açıklama yapan 9'uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu şunları kaydetti:

Akşam korkunç bir kazada 18 yaşında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 4 gün önce 19 yaşında 1 genç (13 Kasım'da trafik kazasında yaralanan) hayatını kaybetti ve daha birçok yakın tarihlerde onlarca trafik kazası kayıpları...

Bir tek hükümet yetkilisinden bile açıklama yok!

Rum kesiminde geçen haftalarda trafik kazasıyla gençler hayatını kaybetti , polisinden sivil toplumundan Başkanı'na herkes trafik seferberliği için açıklamalar ve toplantılar yaptılar.

Hatta güneyde 3 günlük yas ilan edildi.

Yollar, caddeler, sokaklar zifiri karanlık...

İşaretlendirmeler eksik...

Denetlemeler yetersiz ve eksik...

Görünmeyen yaya geçitleri...

Kontrolsüz caddeler, anayollar...

Eksik ikazlar...

Ve daha birçok yanlış ve eksik mevzuat uygulamaları...

Başımıza bir şey gelmemesinin mucize olduğu bir ülkede yaşarken çıkıp birileri sorumluluk almamak için konuşmuyorsa o zaman o makamları işgal etmekten de vazgeçsinler.

Dünya ülkesi olmak istiyorsak ilk önce insan olan sorumluluk sahibi yetkililere ihtiyacımız vardır!