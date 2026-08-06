Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Derneği, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda; harup üretiminin geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin artırılması, pazarlama olanakları ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yaptığı konuşmada harubun yalnızca ekonomik değeri olan bir ürün olmadığını, aynı zamanda ülkenin kültürel mirası ve stratejik tarımsal değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çavuş, harup sektörünün geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması ve Türkiye ile Avrupa pazarlarında daha güçlü bir marka haline gelmesi amacıyla devlet olarak üreticilerin ve sektörün yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalıştayın sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Çavuş, üç gün sürecek etkinlik boyunca gerçekleştirilecek bilimsel sunumlar, sektör analizleri ve üreticilerin beklentilerine yönelik değerlendirmelerin harup sektörünün geleceğine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Çavuş, çalıştay sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesinin sektör için önemli bir yol haritası oluşturacağını belirterek, kamu, akademi ve üreticilerin ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Harubun üretimden pazarlamaya, katma değer yaratmadan ihracata kadar tüm aşamalarının ele alındığı çalıştayda, sektörün sürdürülebilir gelişimi için atılacak adımlar değerlendiriliyor.