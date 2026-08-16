Çavuş, ilk belirlemelere göre 10 mandıra, 1 depo ve 2 serada zarar meydana geldiğini belirtti.

Ağustos ayında yangınla mücadele edilirken doğal afetlerin her an yaşanabileceğine dikkat çeken Çavuş, Tarım Bakanlığının her mevsimde ve her koşulda üreticinin yanında ve görevinin başında olduğunu vurguladı.

Bölgede hızlı bir şekilde zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Çavuş, üretimin devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Çavuş, kaymakamlık, ilgili bakanlıklar, belediye başkanı ve muhtarlarla koordinasyon içerisinde hem üretim alanlarında hem de evlerde meydana gelen zararların tespit edileceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in de gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini ve kendisini anbean arayarak bölgedeki durum hakkında bilgi aldığını ifade eden Çavuş, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.