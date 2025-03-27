Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, sektörün mevcut durumu, çözüm bekleyen konular ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Bakan Çavuş, yeni yönetime başarılar dileyerek, yapısal eleştirileri önemsediklerini ve doğru konjonktürde doğru adımları atacaklarını vurguladı.

Özellikle soğuk zincir sistemine geçiş ve hayvan barınaklarının iyileştirilmesi konularında Birlik ile iş birliği içinde olacaklarını belirten Bakan Çavuş, sektörün gelişimi için ortak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Çavuş, ayrıca, küçükbaş hayvancılığın sorunlarının çözümü noktasında iş birliği içinde olunacağını ve orta ile aile işletmelerinin desteklenmesine yönelik adımlar atılacağını söyledi.

Obalt

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt da, yeni yönetim kadrosunu tanıtarak, Birlik adına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirtti. Onalt, genel kurula katılan Bakan Çavuş, müsteşar ve müdürlere teşekkür ederek, iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Birlik üyeleri, hayvancılık sektöründeki taleplerini ve önerilerini Bakan Çavuş’a ileterek, sektörün büyümesi ve sürdürülebilirliği için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda, Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt ve yönetim kurulu üyeleri, taleplerini dinlediği ve iş birliğine açık olduğu için Bakan Çavuş’a teşekkür etti.