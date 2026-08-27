Çavuş’a ziyaretinde Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu Müsteşarı Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında bölge halkının talep ve beklentileri doğrudan dinlenirken, Tepebaşı’ndaki mevcut ihtiyaçlar ve karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Çalışmalar hakkında ilgili yetkililerden bilgi alan Çavuş, çözüm önerilerini de ele aldı.

Saha incelemelerinin ardından DSİ yetkilileriyle toplantı gerçekleştirilerek bölgede devam eden çalışmaların mevcut durumu, ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.