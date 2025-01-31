Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, üreticilerle birebir görüşerek sektörel gelişmeleri değerlendirmek, üreticilerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemek ve tarımsal üretimin geleceğine yönelik atılacak adımları paylaşmak amaçlandı.

Ziyaretlerde, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok, birliklerin yönetim kurulu üyeleri, üreticiler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bürokratları hazır bulundu.

Hüseyin Çavuş, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, tarımda bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılık sektörlerinin ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Üreticilerin karşılaştıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirten Çavuş, sektörün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için bakanlık olarak üreticilerle iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında yürütülen projeler, destek programları ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Çavuş, 2024 yılında sağlanan desteklerin sektöre olan katkılarını değerlendirdi ve 2025 yılı için planlanan yeni hedefleri üreticilerle paylaştı.

Çavuş, bitkisel üretimde verimliliği artırmak, hayvancılık sektörünü daha güçlü hale getirmek ve arıcılığın sürdürülebilirliğini sağlamak adına hayata geçirilmesi planlanan projeleri detaylandırarak, üreticilerin görüş ve önerilerini dinledi. Bakanlık olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, üretimi destekleyici politikaların devam edeceğini ve üreticilerin daha iyi koşullarda faaliyet göstermesi için gerekli adımların atılacağını dile getirdi.

Üreticiler, sektörde yaşanan gelişmelerin ele alınması ve geleceğe yönelik planların paylaşılması açısından bu ziyaretlerin son derece önemli olduğunu belirterek, sorunlarının çözümüne yönelik gösterilen hassasiyet ve sağlanan destekler için Bakan Çavuş’a teşekkür etti.

Hüseyin Çavuş’un, önümüzdeki günlerde diğer üretici birliklerini de ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.