Adıyaman’daki İsias Otel’de ilk günden beri arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında BRT’ye açıklamalarda bulundu.

“ŞU ANA KADAR 54 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI”

Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel’de arama- kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve enkazdan şu ana kadar 54 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, “Enkazda ulaşmadıklarımızı sağ çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Bir can bile kurtulsa gururunu yaşayacağız” dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için uygulanacak prosedür hakkında da açıklama yapan Çavuşoğlu, “Uluslararası prosedürlere uyulacak. Herkese DNA testi yapılacak” açıklamasında bulundu.