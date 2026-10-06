Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Etkinlik kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu’na temaslarında; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi eşlik etti.

Programın ardından Bakan Çavuşoğlu, bugün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.