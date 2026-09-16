Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, AÖA’nın gençleşen akademik kadrosunun umut verici olduğunu kaydederek, akademiye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akademinin yalnızca öğretmen yetiştiren bir kurum olarak kalmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, “En büyük hayalimiz ve hedefimiz akademinin uluslararasılaşmasıdır" dedi.

AÖA mezunlarının yalnızca öğretmenlik diplomasıyla mezun olmalarını değil, farklı alanlarda uluslararası geçerliliği olan sertifikalara da sahip olmalarını istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, AÖA’nın Atatürkçü düşüncenin güvencesi olan, kendisini iyi yetiştirmiş öğretmenler yetiştirmesini hedeflediklerini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, akademisyenlerin araştırma yapma, yayın üretme ve kitap çalışmalarına ağırlık vermesini istedi.

AÖA’nın yeni bir döneme girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, akademinin kuruluşundaki misyona ve dünyada kendine yer edinebilecek yapıya kavuşturulması hedefine işaret etti.

Bu hedef doğrultusunda hem fiziki hem de akademik gelişimin destekleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bilimsel çalışmaları artırabilecek bir akademik kadro oluşturmak istiyoruz.” dedi

-Burgul: "Akademi önemli bir ivme kazandı"

AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Serkan Burgul ise Bakan Çavuşoğlu’na daveti ve akademiye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Burgul, akademinin özellikle son dört yılda önemli bir ivme kazandığını belirtti.

-Konedralı: "Bu yıl 7 öğretim elemanı aramıza katıldı"

AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da akademide çok sayıda yenilik ve atılım gerçekleştirildiğini belirtti.

“Bir okul öğretmeni kadar iyidir, kalitelidir.” diyen Konedralı, bu anlayış doğrultusunda öğretim elemanlarının iyi yetiştirilmesi ve nitelikli öğretmen adayları yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Konedralı, Bakan Çavuşoğlu’nun akademiye verdiği desteğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bu yıl 7 öğretim elemanı aramıza katıldı. Sizden alacağımız güç ve destekle önümüzü daha da aydınlatacağımıza inanıyoruz.” dedi.